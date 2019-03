Di chi è questo cuore di Mauro Covacich | un libro che insegna che siamo corpi

Leopoldo Laricchia è il nuovo Questore di Brescia. Questa mattina il suo insediamento nell'Ufficio di via Botticelli : ... LI, il 6/8/1959; laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Pisa; dopo esperienze professionali come Ufficiale della Marina Militare nella Capitaneria di Porto di Livorno e nel mondo bancario,...

Attentato incendiario a chiara Natoli - Fumetta - PRC - : L´attentato a chiara dimostra che la mafia - con questo Governo - rialza al testa : Palermo 24 marzo - La notizia dell´Attentato subito da Chiara Natoli ci ha lasciati sgomenti, facendoci fare un salto indietro di decenni. Il fatto che l´Attentato incendiario avvenga a pochi giorni ...

Il saluto del Questore Laricchia - tra bilanci e malinconia : 'I valori di questa terra non si trovano altrove' : ... passata dal gangsterismo in cui si sparava per strada ad una criminalità più insidiosa, infiltrata nell'economia, nella politica e nelle amministrazioni pubbliche, che hanno poi portato allo ...

L'audio della chiamata di Adam al 112 : "Ci tiene in ostaggio - fate presto - questo non è un film" : La freddezza di un 13enne. Adam chiama il 112 mentre Ouesseynou Sy li tiene in ostaggio sul pullman e li minaccia versando la benzina sui sedili. "Pronto?", dice l'operatore della centrale dei carabinieri di Lodi. E Adam replica: "Pronto signore, sono Adam El Hamami, ci stanno rapendo in un pullman, ci minacciano con un coltello".Sullo sfondo delL'audio si sentono le urla degli studenti della scuola Vailati. Ma Adam è lucido al telefono e ...

Questo fine settimana via al 34mo Rally Bellunese intitolato al compianto Maurizio Da Lan. Orari e chiusure strade : Il presidente Selvestrel ha dichiarato: 'Siamo consapevoli che lo sport dell'automobilismo può non piacere o non essere apprezzato da tutti, ma da sempre ci impegniamo per ridurre al minimo gli ...

Mare Jonio - Scanzi su La7 : “Casarini? Stimo chi salva vite umane ma questo è ennesimo regalo a propaganda Salvini” : “Se avesse disegnato da solo l’avversario ideale, neanche Salvini sarebbe stato così ottimista nel creare le fattezze, il passato e il presente di Luca Casarini“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, si pronuncia sul caso della nave Mare Jonio della ong “Mediterranea Saving Humans” con 49 migranti a bordo, tutti sbarcati al molo del porto di Lampedusa, e in particolare ...

Fabio chiusi lascia lo staff del Questore della Camera - il grillino D’Incà - in polemica col Governo : Il giornalista Fabio Chiusi lascia lo staff del Questore della Camera, il grillino Federico D'Incà, in polemica col Governo gialloverde. Chiusi scrive le sue motivazioni in un lungo post pubblicato sulla propria pagina Facebook.Chiusi spiega: "Le politiche digitali, ciò di cui mi sono occupato direttamente, sono solo una parte della politica. E, in troppe altre questioni riguardanti i diritti fondamentali degli individui, questo ...

Questo è il pub più vecchio del mondo - nato addirittura nel Medioevo : Questo è il pub più vecchio del mondo, nato addirittura nel Medioevo Se si intende cimentarsi in un viaggio in Irlanda si consiglia di programmare una tappa ad Athlone , cittadina situata sulle sponde del fiume Shannon , a circa 130 ...

Roma - Pallotta risponde a Monchi : «Questo è il risultato del suo lavoro» : 'Sono stupito dalle dichiarazioni di Monchi, gli abbiamo dato pieni poteri' . James Pallotta risponde alle dichiarazioni dell'ex direttore sportivo della Roma che oggi nella presentazione con il ...

Addio Conchita Wurst - Tom Neuwirth (questo il suo vero nome) cambia tutto : Chi non ricorda Conchita Wurst? La drag-queen aveva conquistato l’Europa con la sua partecipazione all’Eurovision nel 2014, vincendolo e diventato un’icona riconoscibile e apprezzata. Look iper femminile ma con barba incolta, tutti ricordano Conchita così. E dovranno dimenticarla perché Tom Neuwirth ha deciso di cambiare nuovamente immagine: Addio look femminile. Via la lunga chioma a favore di un corto platino e così anche la ...

Movida violenta a Bologna - il questore «chiude» altri due bar : Le indagini di polizia e carabinieri In particolare, dalle indagini svolte dai carabinieri della compagnia Bologna centro è emerso che il bar Mazzini risultava frequentato nelle ore serali da ...

Sci – chiara Costazza si ritira : “ho dato tutto a questo sport - nessun rimpianto - carriera bellissima” : Chiara Costazza annuncia il suo ritiro a 34 anni: la sciatrice azzurra dice addio, senza rimpianti, fra l’abraccio delle compagne “Oggi è stata la mia ultima gara“. Chiara Costazza dà l’annuncio in diretta tv, ma l’abbraccio ricevuto da tutta la squadra al traguardo, dopo l’uscita nella prima manche dello slalom di Soldeu, era già piuttosto eloquente. Si ritira a 34 anni, dunque, di cui quasi 19 ...

Sci alpino - chiara Costazza annuncia il ritiro : “Il momento in cui realizzi che questo piccolo bellissimo mondo sta finendo è triste” : Al termine della prima manche dell’ultimo slalom speciale stagionale della Coppa del mondo femminile di sci alpino, ha annunciato il ritiro Chiara Costazza, che al sito federale ha rilasciato una lunga intervista. L’azzurra ha iniziato così: “Oggi è stata la mia ultima gara. È stata un’emozione incredibile, ho dato tutto a questo sport e non ho nessun rimpianto. Ho dato sempre il massimo, qualche volta non è andata bene ...

Juve - senti Sacchi : “Allegri? Questo il mio pensiero” : Arrigo Sacchi, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla vittoria della Juventus nella super sfida contro l’Atletico Madrid. Una sfida combattuta con grande intensità e giocata in maniera perfetta. L’ex tecnico del Milan non ha dubbi e applaude in maniera totale il lavoro di […] More