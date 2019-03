Cosa sta succedendo all' Osservatore Romano 

agi

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Lucetta Scaraffia lascia l'Romano e la direzione dell'inserto del quotidiano della Santa Sede 'Donne Chiesa Mondo', e con lei anche altre 10 redattrici. Un'altra tegola per Papa Francesco, proprio nel giorno in cui, durante la sua visita in Campidoglio, richiama la città a un senso di "rinascita morale"."Gettiamo la spugna perché ci sentiamo circondate da un clima di sfiducia e di delegittimazione progressiva, da uno sguardo in cui non avvertiamo stima e credito per continuare la nostra collaborazione", afferma la storica in una lettera aperta a Papa Francesco e datata 21 marzo, nella quale spiega che la decisione è maturata soprattutto dopo la denuncia dello scandalo degli abusi sessuali sulle suore. "Come ben sa - scrive Scaraffia nella missiva al Papa -, non siamo state noi a parlare per prime, come forse avremmo dovuto, delle gravi denunce dello sfruttamento ...

reportrai3 : Lunedì prossimo a #Report il ruolo della finanza cattolica nella crisi nelle banche, tra scandali, buchi milionari,… - AmiciUfficiale : Cosa ne pensate dei brani che sta preparando Ludovica per la prima puntata del Serale? #Amici18 - francescacheeks : Ok è il primo giorno di primavera, sono felice dai. MA STA COSA CHE DOMENICA NON C’È LA SERIE A AAARRGGGHHHH -