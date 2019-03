Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Al momento il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, l'del, la Croce Rossa Italiana e ilricercano nuovi profili preparati da collocare in varie zone di lavoro situate sul territorio nazionale. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo di che cosa si tratta.Bandi di ConcorsoIl MEF ha indetto una procedura per esercitare l'attività dirigenziale di livello generale in veste di dirigente dell'ufficio IV dell'ufficio Centrale di Bilancio mediante il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Inoltre, è in corso un ulteriore processo per operare con la nomina dirigenziale di livello generale di direttore generale dell'ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Salute. I candidati devono detenere i seguenti requisiti:...

Angel64Sonia : Concorsi MEF, IPZS, Agenzia del Demanio, CRI, Telefono Azzurro: invio cv entro aprile - SecondoPaulo : RT @Luigi41712: @gabrillasarti2 @SecondoPaulo @saraosalvatore @matteosalvinimi @luigidimaio E la Magistratura? Si autogestisce (CSM). Si au… - Luigi41712 : @gabrillasarti2 @SecondoPaulo @saraosalvatore @matteosalvinimi @luigidimaio E la Magistratura? Si autogestisce (CSM… -