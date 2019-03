Cittadinanza a Ramy | Salvini | “Mi sono convinto da solo Non dico sì a capocchia Gli

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) La risposta a Luigi Di Maio e agli altri ministri M5s che dicevano di averloa concedere laitaliana aShehata e l’attacco alle opposizioni per quella che definisce una “battaglia politica” a suo dire giocata sulla pelle degli studenti di Crema. Matteo, dopo giorni di annunci e dietrofront, incontra i ragazzi della scuola media Valiati di Crema e i carabinieri intervenuti a San Donato Milanese per liberarli dopo il sequestro del bus da parte dell’autista. E sfrutta la situazione per rispondere all’alleato di governo e a chi ha criticato il suo balletto sullo Ius Soli e la concessione dellaal 13enne che ha chiamato i soccorsi.“Accolgo i consigli di tutti, ma in questo caso mida, prendendomi il tempo necessario per dire sì a ragion veduta e non a”, ha detto il ...

borghi_claudio : VIDEO! IL PADRE DI RAMY: NON VOLEVO CHIEDERE LA CITTADINANZA, ME L'HANNO DETTO I GIORNALISTI - LegaSalvini : ++ ??SCOOP ++ “Per dare cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni ma non f… - Giorgiolaporta : Adesso che il padre di #Ramy ha spiattellato che sono stati i #giornalisti a dirgli di chiedere la #cittadinanza, q… -