cittadellaspezia

(Di mercoledì 27 marzo 2019) La Spezia - Ho presentato un'interrogazione a risposta immediata per comprendere le ragioni per le quali è statalatra marina Militare e Asl 5 per l'utilizzo da parte dei pazienti ...

cdsnews : #politica #laspezia - Camera iperbarica Varignano, Michelucci: 'Convenzione sospesa, chiarezza sui motivi' - LoSparaCazzate : RT @sdaniela2006: Di tutte queste ore in attesa, fuori dalla camera iperbarica, mi sto 'Riempiendo' di storie. Ognuno la sua salita... - ValentinaC : Justin Bieber in camera iperbarica contro la depressione -