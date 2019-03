Avanti un altro 2019 | cast e personaggi Le novità con Paolo Bonolis

termometropolitico

(Di mercoledì 27 marzo 2019)un. Leconcompleto eunStasera 7 gennaioalle 18.45 su Canale 5 andrà in ondaun. Il programma ideato dae Stefano Santucci torna ad intrattenere con quiz e battute il preserale Mediaset. Lo show che andrà in onda al posto del gioco a premi The Wall condotto da Gerry Scotti, come anche nelle precedenti stagioni, sarà trasmesso dagli studi Elios di via Tiburtina a Roma.Anche quest’annocondurrà il programma coadiuvato da Luca Laurenti. Il comico romano, fin dalla prima edizione, grazie alle sue esilaranti imitazioni rappresenta un elemento irrinunciabile per lo show. Il programma che andrà in onda tutti i giorni su Canale 5, sarà ricco di eccentriciche divertiranno il pubblico in studio e a casa. Ma quale sarà ile ...

luigidimaio : Oggi un altro duro colpo alla mafia con 21 arresti in corso a Enna. Non smetteremo mai di combattere chi oltraggia… - g_brescia : Altro passo avanti! Sono orgoglioso del percorso fatto insieme ai miei colleghi per arrivare a questo risultato??Il… - MariaCapaldi2 : Non mi scoraggio perché ogni tentativo sbagliato scartato è un altro passo avanti. Cruciverba gratis Italiano iOS: -