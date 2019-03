Autocarro rompe serbatoio e perde benzina in autostrada a Reggio Calabria | decine di

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Un terribile incidente stradale sta paralizzando: stamattina unche percorreva in direzione Nord l’A2 Salerno-proprio nel suo tratto iniziale lato Sud, a, ha rotto ile ha persoin un lungo tratto tra gli svincoli diPorto e Villa San Giovanni. Solo dopo molti chilometri l’autista si è reso conto dell’accaduto ed ha parcheggiato l’automezzo presso la prima area di servizio (Villa San Giovanni est). Purtroppo nell’immediatezza, anche a causa della pioggia che ha peggiorato l’effetto “sciolina” del gasolio si sono registrati 13 incidenti. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, madi auto sono rimaste coinvolte nel maxi-incidente. Provvidenziale è stato l’intervento degli agenti di Polizia stradale, Anas e Vigili del Fuoco che hanno evitato il peggio. Il traffico è bloccato per diversi ...

