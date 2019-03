Paura in Brasile per il virus dengue | casi aumentati del 264% nel 2019

Si rinnova la Paura in Brasile - in fiamme il centro sportivo del Bangu : due ragazzi ricoverati in ospedale : Il centro sportivo del club di Rio de Janeiro è stato colpito dalle fiamme a causa di un malfunzionamento del sistema di climatizzazione Nuovo incendio in Brasile dopo quello costato la vita a 10 persone nel dormitorio del centro sportivo del Flamengo. Questa volta le fiamme hanno colpito il complesso che ospita i giocatori del Bangu, club di Rio de Janeiro che milita nel campionato carioca. Due ragazzi sono stati ricoverati in ospedale ...