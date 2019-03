adnkronos

(Di martedì 26 marzo 2019)inore sull'isola di. Dopo l'arrivo, ieri pomeriggio, dei 16 tunisini su un barchino al molo del porto, nella notte è arrivata un'altra barca di piccole dimensioni, con ...

zazoomnews : Migranti: nuovo sbarco in poche ore a Lampedusa arrivati in 23 - #Migranti: #nuovo #sbarco #poche - Adnkronos : Nuovo sbarco in poche ore a #Lampedusa, arrivati in 23 -