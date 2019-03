Napoli | morte nel cantiere di via Marina | uomo travolto e ucciso dal camion in retromarcia

Inter-Napoli - morte tifoso : Ciccarelli condannato a 3 anni e 8 mesi : MILANO - Si è concluso con cinque condanne il processo con rito abbreviato agli ultras accusati di rissa aggravata e altri reati in relazione agli scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli in cui ...

Scontri Inter-Napoli : cinque condanne per la morte dell’ultras Belardinelli : Sky dà notizia delle prime condanne per gli Scontri avvenuti lo scorso 26 dicembre prima di Inter-Napoli, all’esterno dello stadio Giuseppe Meazza, Scontri nel corso dei quali è morto Daniele Belardinelli, investito da una o due macchine. Sono cinque gli ultras condannati dalla Procura di Milano fino a questo momento. Lo ha deciso il gup di Milano Carlo Ottone De Marchi a seguito dell’inchiesta coordinata dall’aggiunto ...

Morte Daniele Belardinelli - 5 condanne per gli scontri prima di Inter-Napoli : Cinque condanne a pene fino a 3 anni e 8 mesi di carcere sono state inflitte ai 5 ultras processati con rito abbreviato per rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli in cui perse la vita Daniele Belardinelli. Lo ha deciso il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, a seguito dell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri. La pena più ...

Matteo Salvini a Napoli : 'I cretini inneggiano alla mia morte al Friday For Future' : Il ministro dell'interno Matteo Salvini era atteso da molti sostenitori di Lega Napoli, per il suo arrivo nella città partenopea, previsto in occasione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Assente all'appuntamento il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, a cui è subentrato il capo del Gabinetto, Attilio Auricchio. Matteo Salvini si reca a Napoli, per discutere circa la sicurezza pubblica Il ministro dell'interno si è ...

Morte Alberto Bucci : il messaggio di cordoglio del Napoli e di Carlo Ancelotti : Il mondo del Basket piange la scomparsa di Alberto Bucci, presidente della Virtus Bologna e grande amico di Carlo Ancelotti. Questo il messaggio del tecnico azzurro e della SSC Napoli. Tutto il Napoli, ...

Messina - ragazza uccisa da fidanzato. Napoli - donna picchiata a morte dal marito : Nel giro di poche ore a Napoli e a Messina si sono consumate assurde tragedie tra le pareti domestiche . Una donna, Alessandra Immacolata Musarra di 23 anni, è stata trovata morta nel letto della sua ...

Stasera il passato del Napoli è trapassato in una morte felice : La differenza tra Londra e Parma Stasera il nostro passato è trapassato in una morte felice – come recita il titolo di un famoso romanzo di Albert Camus. Non è stato necessario parlarne, è bastato attendere il giusto. La vita, la felicità e forse anche il calcio sono tutti una lunga pazienza, come afferma il protagonista di quel libro. All’ennesimo gol di Ounas che spinge il Napoli agli ottavi di coppa e alla sfida con la Juventus, fa eco la ...

Napoli - macabro cartello sulla porta del centro sociale : 'Chiuso per la morte di Poggiani e de Majo' : Napoli - 'Chiuso per la morte di Ivo Poggiani e la sua collega euro dep. al Senato Eleonora de Majo. Le esequie si muoveranno da Insurgencia domani 22 febbraio'. Il macabro cartello è apparso all'...