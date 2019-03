ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Un maxista devastando dalla notte scorsa le alture diin località Capieso, nel ponente di Genova. Una cinquantina diè stata sfollata, lesono state, come l’autostrada A10 tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova). Come si vede dal video caricato da un automobilista su Facebook, lelambiscono le carreggiate. Il rogo è stato alimentato dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari. Sul posto stanno intervenendo 60 vigili del fuoco, provenienti da Genova, La Spezia, Massa Carrara, Piacenza.Nella notte 47 persone sono state ospitate nella palestra della scuola Don Milani, dove volontari hanno assistito gli sfollati. Altre persone hanno dormito in macchina o da amici. Gli sfollati ora stanno trovando sistemazione negli alberghi. Le difficoltà maggiori si sono avute per le persone anziane e diversamente abili che sono state ...

Corriere : Vasto incendio sulle colline in Liguria (e forte vento). Case evacuate, scuole chiuse - Agenzia_Ansa : Vasto incendio a #Cogoleto, #Genova: sfollati, scuole e #A10 chiuse #ANSA - Cascavel47 : Liguria, vasto incendio a Cogoleto: 50 famiglie evacuate e scuole chiuse. Le fiamme arrivano sull’autostrada A10… -