Liguria | incendio a Cogoleto | chiusa la A10 | decine le famiglie evacuate

(Di martedì 26 marzo 2019) Quella appena trascorsa, per gli abitanti di, centro del ponente genovese, è stata una notte d'inferno. Ieri, intorno alle 23, sulle alture in località Capieso è divampato unboschivo, alimentato anche dal forte vento che da ieri pomeriggio spazza la regione. Ora, la situazione è in via di miglioramento, ma nelle scorse ore si è dovuto provvedere ad evacuare una cinquantina die si è dovuto chiudere un tratto autostradale della A10, Genova-Savona.Il governatore dellaGiovanni Toti non esclude che il rogo sia stato di origine dolosa, auspicando pene severe per gli autori.....

GiovanniToti : Grande #incendio a #Cogoleto. I Vigili del Fuoco sono sul posto. La Protezione Civile della Liguria è attivata e st… - NicolaMorra63 : Un pensiero a #Genova martoriata da fiamme che voglio sperare non siano state dolosamente innescate. Qualora però d… - Corriere : Vasto incendio sulle colline in Liguria (e forte vento). Case evacuate, scuole chiuse -