Emma Mackey | «Parliamo di sesso?»

(Di martedì 26 marzo 2019) Questo articolo è un estratto del servizio di copertina di Vanity Fair in edicola dal 27 marzo«Ultimamente sogno sempre di volare. Non di correre e sollevarmi leggermente da terra: in queste notti, io volo in alto». Non solo di notte:, 23 anni, è decollata lo scorso gennaio quando, nei panni dell’attraente e respingente Maeve Wiley, ha tenuto 40 milioni di famiglie in tutto il mondo incollate davanti a una delle serie Netflix più amate e spregiudicate: Sex Education, una sorta di Sex and the City ambientata in un liceo.continua a volare oggi, tra una piroetta per terra e uno slancio contro il muro per soddisfare le richieste del fotografo. Volerà tra qualche ora, in Irlanda, per girare The Winter Lake di Phil Sheerin: thriller che esplora i tratti oscuri della natura umana. Tornerà in alta quota a maggio, quando cominceranno le riprese della seconda stagione della ...

