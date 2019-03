Coppa Italia | date e orari delle semifinali di ritorno

Bagarre per l'Europa e per la Coppa Italia E di solito in primavera l'Atalanta va a mille : Che Bagarre nella volata finale del campionato. Da tre anni a questa parte eccoci qui con il petto in fuori a confermare che si tratta di obbiettivi concreti e non solo di speranze. Ma c'è di più, c'è ...

Cecchi Gori : “Fiorentina squadra fresca e veloce - spero vinca la Coppa Italia” : L’ex presidente e proprietario della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, oggi in visita al “Franchi” per girare alcune scene di un documentario che lo riguarda, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “La Fiorentina di oggi? Quella di quest’anno è la migliore che ho visto come gioco da quando non ci sono più io. E’ fresca e gioca veloce. Alcuni tifosi mi rimpiangono? Io oltre che il portafoglio ho messo il ...

Sci di fondo - il bilancio italiano della Coppa del Mondo. Da Pellegrino a De Fabiani passando per le donne - una stagione da cui ripartire : Si è conclusa con il weekend di Québec City anche la trentottesima edizione della Coppa del Mondo di sci di fondo, per la stagione 2018-2019. Per l’Italia l’annata è stata caratterizzata da due vittorie, sette secondi posti, un argento e un bronzo mondiale, tutti provenienti dal settore maschile ed arrivati da due uomini: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Partiamo proprio da Federico Pellegrino per parlare di questi sei ...

Micciché : “Difficile la Serie A in Cina : meglio SuperCoppa e Coppa Italia” : Sulla possibilità di esportare alcune partite della Serie A in Cina “credo che non sia una strada percorribile per i prossimi anni”, tuttavia “si può ragionare sulla SuperCoppa, su alcune partite di Coppa Italia. Per il campionato obiettivamente siamo ancora lontani dal fare ragionamenti seri”. A dirlo è il presidente della Lega di A, Gaetano […] L'articolo Micciché: “Difficile la Serie A in Cina: meglio ...

La Wierer nella storia : prima Coppa per l'Italia : Come in ogni piccola comunità c'è anche qualche mugugno per uno sport che porta allori una settimana l'anno quando l'economia poi deve girare gli altri 11 mesi e mezzo, ma qui nel 2020 arriveranno i ...

Dove vedere la Coppa Italia 2018-19 in diretta TV o streaming : Dove vedere la Coppa Italia 2018-19 in diretta TV o streaming Coppa Italia 2018-2019 in diretta Tv Rai La Coppa Italia 2018-19, giunta alla 72a edizione, sarà appannaggio della Rai. La TV di Stato ha infatti bruciato Mediaset all’ultimo minuto e si è aggiudicata i diritti per la trasmissione in chiaro degli incontri di questo torneo. Una soddisfazione per Viale Mazzini che aveva perso i diritti dei Mondiali di Russia 2018 in favore ...

Calendario Coppa Italia 2018-2019 : tabellone ottavi - quarti e semifinali : Calendario Coppa Italia 2018-2019: tabellone ottavi, quarti e semifinali Date e Calendario completo Coppa Italia 2019 tabellone ottavi, quarti, semifinali e finale Coppa Italia 2019 La Coppa Italia giocherà il quarto turno a partire dal 4 Dicembre. Ma sarà a partire dal 12 Gennaio che entrerà nel vivo. In quell’ occasione vedremo infatti schierate per gli ottavi di finale le otto teste di serie della manifestazione, vale a dire e prime ...

Coppa del mondo sciabola femminile - altro bronzo per l’Italia : L'Italia di sciabola femminile sale ancora sul terzo gradino del podio. Anche al termine della tappa di Sint Niklaas del circuito di Coppa del mondo, la squadra azzurra conclude infatti al terzo posto, come ha fatto nelle altre tre gare stagionali fin qui affrontate. Sulle pedane belghe il quartetto del commissario tecnico, Giovanni Sirovich, composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio ed Arianna Errigo, per la prima volta ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Samantha Simonton ed Heng Zhang realizzano il record del mondo - nessuna italiana in finale nello skeet : Si sono da poco concluse le qualificazioni dello skeet femminile nell'ambito della Coppa del mondo di Tiro a volo, in corso di svolgimento ad Acapulco, Messico,

Calcio a 5 : Acqua e Sapone vince Coppa Italia - Pesaro ko in finale : vince e rivince. L'Acqua e Sapone sa solo alzare trofei: il quarto negli ultimi dodici mesi. La Coppa Italia di Faenza dopo quella di un anno fa a Pesaro contro la Luparense e, nel mezzo, lo scudetto ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Samantha Simonton ed Heng Zhang realizzano il record del mondo delle qualificazioni nello skeet - nessuna italiana in finale : Si sono da poco concluse le qualificazioni dello skeet femminile, nell’ambito della Coppa del mondo di Tiro a volo, in corso ad Acapulco (Messico), in cui si sono distinte due atlete su tutte, ovvero la statunitense Samantha Simonton e la cinese Heng Zhang. Le due hanno infatti lasciato per strada solamente due piattelli, completando le cinque serie con il punteggio di 123, superando di una lunghezza il precedente record del mondo. Pass ...

Calcio a 5 - Finale Coppa Italia 2019 : Acqua&Sapone-Italservice Pesaro 1-0 - Cuzzolino regala il successo ai campioni d’Italia : In un PalaCattani (Faenza) gremito in ogni ordine di posto è andata in scena la Finale della Coppa Italia 2019 di Calcio a 5. Un atto conclusivo spettacolare che ha visto confrontarsi le prime due squadre del campionato: i campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone Unigross e l’Italservice Pesaro. E’ stato un gol del campione argentino Leandro Cuzzolino al 17’10” del secondo tempo a regalare il successo agli ...

Scherma - Coppa del Mondo di spada maschile : l’Italia si ferma ai quarti di finale : Scherma, Coppa del Mondo di spada maschile: Marco Fichera, Enrico Garozzo, Gabriele Cimini e Federico Vismara non sono andati oltre i quarti Si ferma ai quarti di finale l’avanzata dell’Italia di spada maschile nella gara a squadre che conclude la tappa di Buenos Aires del circuito di Coppa del Mondo. Il quartetto azzurro composto da Gabriele Cimini, reduce dal secondo posto nella gara individuale, e da Marco Fichera, Enrico ...

Futsal - Coppa Italia all’Acqua&Sapone : Cuzzolino “ammazza” Pesaro : Coppa Italia di Futsal, l’Acqua&Sapone ha vinto la finalissima contro Pesaro per 1-0 con la rete di Cuzzolino L’Acqua&Sapone ha vinto la Coppa Italia di Futsal in una finale intensissima contro Pesaro. Incontro molto teso, terminato col magro punteggio di 1-0. Decisivo il fenomeno argentino Cuzzolino, il quale ha messo a segno la rete decisiva per la vittoria contro il suo ex tecnico e mentore Fulvio Colini. Pesaro esce ...