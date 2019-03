Canada: asilo a donna che aiutò Snowden

Ilha garantitoad unache aveva aiutato la talpa del "Datagate" Edwardad Hong Kong mentre era in fuga dopo aver rivelato come la statunitense Nsa (National Security Agency) spiava tutti i paesi e governi del mondo. Lo ha reso noto l'organizzazione di attivisti del Quebec 'For the Refugee'. Vanessa Rodel, con passaporto delle Filippine e sua figlia di 7 anni,Keana, dovrebbero arrivare a Toronto nella tarda serata di lunedì da Hong Kong per poi trasferirsi martedì a Montreal.(Di martedì 26 marzo 2019)