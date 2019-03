Basilicata | elezioni regionali 2019 | vince il centrodestra ma il primo partito è il M5S

Le elezioni in Basilicata e l'efficienza del diesel : Stessa storia per ogni regione, anche le domande ripetitive, figuriamoci le risposte. Però un voto è un voto e va sempre capito, anche per parlarne a cena. Il crollo dei 5 stelle ad esempio, pur rilevante nei numeri, nasconde una resistenza politica maggiore di quanto si potesse prevedere. Perché

Elezioni Basilicata - Pittella è il candidato più votato. E i due eletti del Pd sono pittelliani. Una sola donna in Consiglio : Il feudo di Marcello Pittella si restringe ma non scompare. L’ex governatore della Regione Basilicata, disarcionato dall’inchiesta dello scorso luglio sulla Sanità lucana, ottiene un doppio successo personale nella sconfitta del centrosinistra che perde dopo 25 anni di controllo incontrastato del parlamentino di Potenza. Forte di 8.803 preferenze, Pittella torna infatti in Consiglio regionale da Mister Preferenze e contemporaneamente ...

Elezioni regionali Basilicata 2019 : analisi risultati e come cambia lo scenario : Elezioni regionali Basilicata 2019: analisi risultati e nuovo scenario governo Nuovo e ultimo turno di Elezioni regionali prima delle europee e terza vittoria di fila del centrodestra. Dopo Abruzzo e Sardegna è la volta della Regione Basilicata. Il nuovo presidente della Regione è Vito Bardi alla guida di una coalizione composta da cinque liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Basilicata Positiva e Idea. Elezioni regionali ...

Elezioni Basilicata - Matteo Salvini : “Gli unici sconfitti sono quelli del Pd” : Matteo Salvini ha commentato così la vittoria del candidato di centrodestra Vito Bardi: "I veri sconfitti del voto in Basilicata stanno a sinistra, eppure esultano sempre. Auguro onorevoli sconfitte e conseguenti festeggiamenti al Pd anche in Piemonte, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Umbria. Il M5S? Hanno avuto un buon risultato rispetto alle ultime regionali"Continua a leggere

Elezioni Basilicata - Pd e cinquestelle bravissimi a premiare Salvini : E così malinconicamente registriamo la terza vittoria consecutiva del destra-centro a trazione leghista nelle Elezioni regionali in Basilicata, dopo Abruzzo e Sardegna anche nella fu rossa ora regione dei basilischi, s’insediano le sturmtruppen del “Capitano” che raccoglie copiosi consensi come pomodori maturi nel Meridione che solo un anno fa gli era ancora ostile e lontano. A chi e a cosa dobbiamo ascrivere questa travolgente vittoria? Alla ...

Elezioni regionali Basilicata - Giuseppe Conte : “Il governo va avanti - ma rivedremo il contratto” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che il governo non cadrà e che non verrà influenzato dai risultati delle Elezioni regionali in Basilicata. Al contrario, comunque, il contratto di governo potrebbe essere rivisto con alcune aggiunte: tra queste, però, non ci sarà lo ius soli, spiega il presidente del Consiglio.Continua a leggere

Elezioni regionali in Basilicata 2019 : i risultati - Sky TG24 - : Con il 42,20% delle preferenze, il candidato del centrodestra Vito Bardi è il nuovo governatore della Regione. "Abbiamo scritto la storia", le sue prime parole. Dopo di lui il candidato del ...

Elezioni regionali Basilicata - i risultati definitivi : La notte elettorale delle regionali in Basilicata, con lo spoglio delle schede iniziato alle 23, è terminato intorno alle 12 di lunedì mattina, quando sono state scrutinate tutte le 681 sezioni chiamate al voto. Ecco i risultati definitivi dei singoli candidati e di tutte le liste che li supportavano.Continua a leggere

Elezioni Basilicata - Di Maio : «M5S primo». La base : «Risultato colpa della stampa e della legge elettorale» : «Siamo la prima forza politica in Basilicata! L'onda leghista sta finendo, anche perché la maggior parte delle cose fatte da questo governo sono del movimento 5 stelle». «Occorre modificare la legge ...

Elezioni Basilicata 2019 - i risultati. Vince il centrodestra - giù i 5 stelle : Un momento importante per la politica nazionale". "Abbiamo perso dignitosamente" TREROTOLA, CENTROSINISTRA, - "Abbiamo perso dignitosamente" commenta Carlo Trerotola, candidato governatore del ...

Dalle elezioni in Basilicata una conferma e tanti interrogativi : la diretta dello spoglio : Vito Bardi è il nuovo presidente della Regione Basilicata. Salvini: "Lega triplica i voti". Il Movimento 5 stelle resta il...

Risultati elezioni Basilicata 2019 : chi ha vinto e consiglieri regionali eletti : Risultati elezioni Basilicata 2019: chi ha vinto e consiglieri regionali eletti La Basilicata ha un nuovo Governatore: si tratta dell’ex Generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, candidato del centrodestra. La coalizione che comprende Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – oltre alla “quarta gamba” rappresentata dai centristi – conquista per la prima volta la regione meridionale. Risultati elezioni Basilicata 2019: una vittoria ...

Risultati elezioni regionali Basilicata - chi ha vinto e chi ha perso davvero : Le elezioni regionali in Basilicata hanno visto l'affermazione del centrodestra e del suo candidato Vito Bardi. Ma come sono andate le cose per i singoli partiti? E qual è la differenza tra il voto di oggi e quello delle precedenti regionali (nel 2013) o, ancora, quella con le politiche del 2018 quando ci fu una nettissima affermazione del M5s?Continua a leggere

Luigi Di Maio commenta le elezioni in Basilicata : "Il sistema spera di far cadere il Governo - ma non accadrà" : "In queste ore io non ci sto a questa narrazione che parla di crollo. Antonio Mattia, senza le ammucchiate, sarebbe il presidente della Basilicata, in una Regione in cui c'erano impresentabili, portavoti di tutti i tipi". A dirlo in un video pubblicato su Facebook è il vicepremier Luigi Di Maio commentando il risultato delle elezioni regionali in Basilicata."Qua si sta cercando di utilizzare qualsiasi risultato elettorale - aggiunge Di ...