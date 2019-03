Ascolti Isola | semifinale meno vista di sempre Marcuzzi vince in share

lanostratv

(Di martedì 26 marzo 2019) L’dei Famosi:a picco per lasupera Rai1 Lunedì 25 marzo lade L’dei Famosi ha tenuto incollati davanti alla televisione 2.970.000 telespettatori pari al 18,3% di. Numeri decisamente inferiori e imbarazzanti rispetto alle edizioni precedenti targate Mediaset per la penultima puntata del reality show condotto da Alessia: lo scorso anno laè statada 4.466.000 telespettatori e il 23,70% di, nel 2017 da 4.116.000 pari al 22,51%, nel 2016 da 4.155.000 e il 21,86% e nel 2015 da 5.147.000 telespettatori, pari al 24,90% di. Da sottolineare come il competitor de L’era molto forte anche se nel corso delle settimane ha avuto una vera e propria emorragia di. Su Rai1 Il Nome della Rosa, partita dal 27,38% di, è passata al 16,7% difino alla scorsa settimana, ...

napoliforever89 : Buongiorno a tutti,azz risale isola a quasi 3 milioni e il 18,30,anche se rimangono degli ascolti flop come tutta l… - SuperGuidaTV : Ascolti tv ieri, Il nome della Rosa vs Made in Sud vs Isola dei famosi | Dati Auditel 25 marzo 2019 #ascoltitv… - garymilano94 : Contento che almeno ieri l'#isola ha vinto gli ascolti, perché finalmente le opinioniste e l'inviato hanno capito c… -