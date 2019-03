Antonella Clerici fa mea culpa su Portobello | «Flop Rifarlo è stato un errore Magari

davidemaggio

(Di martedì 26 marzo 2019)2018Se potesse tornare indietro,non rifarebbe il remake di. Come riportato da La Stampa, la conduttrice di Legnano rispondendo alle domande dei giovani studenti del Festival delle Conoscenze, che si è svolto ieri a Novi Ligure, ha ammesso che non porterebbe nuovamente in scena l’iconico programma condotto da Enzo Tortora a partire dal 1977.La, escludendo quindi del tutto la possibilità di una prossima edizione, si è espressa sul risultato di2018, mettendo persino in discussione la sua conduzione:“Bisogna accettare anche i fallimenti. Anch’io ho attraversato degli insuccessi. Come il remake di. E’un. Ho capito che era stata una trasmissione setacciata da tutti e ho capito che riproporla non ha funzionato. Occorre ammetterlo, l’. Ho fatto ...

