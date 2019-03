Spagna,pilota moto 14enne muore in gara

Unciclista di 14 anni è deceduto in un incidente avvenuto sul circuito di Jerez, in, dove si corre il Grand Prix diGP. Lo annuncia la Federazione andalusa diciclismo. "Marcos Garrido Beltran è caduto e poi stato travolto da un avversario:è stato rapidamente soccorso dai servizi medici del circuito che hanno deciso di trasferirlo d'urgenza all'ospedale di Jerez de la Frontera: il ragazzo è morto un'ora dopo il ricovero", si legge in una nota della Federazione. Il giovane correva nella Supersport 300regionale.(Di lunedì 25 marzo 2019)