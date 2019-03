Gravina | “Vialli capo delegazione? Sta riflettendo”

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) "Vialli sta ancora coltivando una disponibilità che non è venuta meno e si rafforza giorno dopo giorno". Sono le importanti dichiarazioni di Gabriele, presidente della FIGC, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1, che ha commentato così il possibile ingresso dell'ex attaccante azzurro comedella Nazionale. "Sta riflettendo nel cercare i giusti equilibri fra la sua vita familiare e i suoi impegni professionali. Ma il suo interesse è ancora molto molto vivo", ha aggiunto. Tutti i dubbi di Vialli sono dovuti alla possibilità per l'ex calciatore di acquistare la Sampdoria, la trattativa con i blucerchiati sembra ormai nella fase conclusiva e sta prendendo proprio tempo in attesa della definitiva fumata bianca.

