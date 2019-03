Battisti ammette per la prima volta i 4 omicidi per cui era stato condannato

agi

(Di lunedì 25 marzo 2019) Cesare, l'ex terrorista dei Pac arrea gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso per la, davanti al pm di Milano, Alberto Nobili, di avere commesso i 4che gli sono stati imputati. E' avvenuto sabato, quando èinterrogato in carcere dal pm Alberto Nobili.Durante l'interrogatorio di sabato, l'ex terrorista Cesaresi è scusato per il dolore provocato alle famiglie delle vittime. Lo ha riferito il pm Alberto Nobili durante una conferenza stampa a Milano.

