tg.la7

(Di lunedì 25 marzo 2019) Dopo la nuova affermazione Matteo Salvini punta dritto alle elezioni di fine maggio per 'cambiare l'Europa'. Il governo con l'alleato Cinquestelle, ribadisce, andrà avanti fino al termine. Parole ...

CalabriaTw : In #Basilicata storica e netta vittoria del #centrodestra con il contributo fondamentale di @forza_italia. Un altro… - TgLa7 : Basilicata, netta vittoria del Centrodestra. Bardi Presidente, Centrosinistra in quota 30% col Pd opaco. M5s giù, m… - mariavenera2 : RT @CalabriaTw: In #Basilicata storica e netta vittoria del #centrodestra con il contributo fondamentale di @forza_italia. Un altro importa… -