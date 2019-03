ATP Miami – Federer sul velluto contro Krajinovic | King Roger liquida in due set il serbo

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) Partita dominata dall’inizio alla fine per, che supera senza problemi ilcon il punteggio di 7-5, 6-3si qualifica per gli ottavi di finale delOpen,ndo in due set il. Tutto semplice per il tennista svizzero, che stacca il pass per il turno successivo battendo il proprio avversario con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco.Match in equilibrio solo nel primo set, conche prende il largo nel finale portando a casa il parziale, prima di chiudere agilmente la contesa nel secondo set. Agli ottaviattende il vincitore della sfida tra Opelka e Medvedev.L'articolo ATPsulin due set ile va agli ottavi SPORTFAIR.

Tenniscircus : Atp Miami: Federer supera Krajinovic e approda agli ottavi. Avanza anche Anderson - - Robert76458167 : Marco Cecchinato vs David Goffin Tennis [HIRES] On TV for pc - 25-Mar - ATP Miami - Miami Open - oktennis : ATP Miami: Federer a scartamento ridotto, Dimitrov delude ancora -