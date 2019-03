Xylella | gli ovicoltori a Conte | “Servono interventi concreti per costruire il futuro di

Xylella : il premier Conte incontrerà gli olivicoltori : Una delegazione di olivicoltori presenti al presidio di piazza Mazzini sarà ricevuta domattina a Lecce, alle 10.30, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Gli olivicoltori chiederanno interventi ed impegni immediati per le aziende agricole salentine colpite dalla Xylella, ed in particolare la sburocratizzazione e l’eliminazione di qualsiasi vincolo che impedisce l’espianto delle piante infette, l’immediata possibilità di ...

Xylella - gilet arancioni : “Grazie alle proteste degli agricoltori si intravedono spiragli” : “Considerato l’impegno del Presidente Emiliano di stanziare 100 milioni di euro regionali per i reimpianti direi che qualche spiraglio di luce inizia ad intravedersi, grazie a tutte quelle sacrosante proteste degli agricoltori che non si sono ridotte alle manifestazioni di piazza ma che hanno invece portato alla presentazione di proposte concrete per il rilancio del Salento e della Puglia olivicola”. Lo afferma Onofrio ...

Il Salento vuole vivere : migliaia di olivicoltori oggi a Lecce contro la Xylella : Lecce. Sono arrivati da tutto il Salento: olivicoltori, frantoiani, le associazioni agricole che si riconoscono nel coordinamento di Agrinsieme (CIA

Xylella - Coldiretti chiede le dimissioni dell’assessore pugliese all’Agricoltura e divide le associazioni : Mentre il batterio della Xylella fastidiosa in Puglia continua ad avanzare verso Nord a una velocità di più due chilometri al mese, le associazioni di categoria si dividono sulla proposta di Coldiretti di chiedere le dimissioni dell’assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Di Gioia, reo, secondo l’associazione “di aver dimenticato di chiedere al ministero lo stato di calamità da Xylella per il 2018”. Da questa spaccatura nasce la decisione ...

Xylella - in piazza a Lecce migliaia di manifestanti : iniziative governo 'parziali' : Due distinti cortei contro l'ultimo decreto del Consiglio dei ministri: misure solo per la zona cuscinetto e di contenimento

Lecce- Xylella : COLDIRETTI PUGLIA - DA PIAZZA SANT'ORONZO COLORATA DI GIALLO CORO UNANIME 'ASSESSORE DI GIOIA DIMIETTITI' : "Fermiamo la XYLELLA E' #disastrocolposo", "Burocrazia fa più danni della XYLELLA", "Piu' scienza e meno stregoni", "Assessore Di Giqoia giu' le mani dall'agricoltura del Salento: Dimettiti", sono ...

Xylella - gli agricoltori si dividono : due proteste - in strade diverse - a Lecce : Alla protesta dell'olio il mondo agricolo era arrivato spaccato. Da una parte Coldiretti, con le sue bandiere gialle; dall'altra i Gilet arancioni. proteste simili, se non uguali, a causa degli ...

Xylella - la marcia dei trattori invade Lecce con due cortei : "Strage degli ulivi avanza verso Nord : politica immobile" : Migliaia di persone in strada per prtestare contro il decreto del governo considerato "inefficace per fermare il batterio: già 21 milioni le piante infettate". Ma gli agricoltori pugliesi sono divisi

Xylella - Coldiretti : in migliaia in piazza a Lecce con i trattori : Sono già migliaia gli agricoltori della Coldiretti e Unaprol con i trattori insieme a cittadini e rappresentanti della società civile che hanno invaso il centro di Lecce “contro la gestione inconcludente dell’emergenza Xylella che ha devastato milioni di ulivi in Puglia e dal Salento sta avanzando inesorabile verso Nord“. La manifestazione si svolge per denunciare i ritardi e chiedere interventi decisi per espiantare, ...

Xylella - l'ira dei gilet arancioni contro il governo : "Promesse tradite? La Puglia sarà polveriera" : Il portavoce degli agricoltori pugliesi: "Ci auguriamo che la porcata della trasformazione da decreto legge a disegno di legge sia solo uno scherzo di cattivo gusto"

Xylella e gelate - la Puglia vuole mezzo miliardo di euro. Emiliano : pronti alla disobbedienza civile Lettera congiunta con Di Gioia : le ... : Non permetteremo che il paesaggio, l'economia, l'ambiente, la storia stessa della Puglia venga sacrificata sull'altare della indifferenza nazionale".