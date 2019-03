Uomini e Donne | Ursula incinta avverte Sossio | “Se sbagli ti mollo”

lanostratv

(Di domenica 24 marzo 2019)Bennardomette in guardiaAruta del Trono Over diCome è noto,Bennardo èe presto insieme aAruta del Trono Over didiventeranno genitori. I due, dopo una crisi burrascosa e la partecipazione a Temptation Island Vip, si sono riscoperti innamorati nella nuova stagione del dating sentimentale di Maria De Filippi. Nonostante la lieta notizia della gravidanza annunciata acon tanto di ecografia del bambino in arrivo,Bennardo ha voluto chiarire una serie di questioni conAruta attraverso una lettera scritta per Di Più. L’ex dama ha precisato il fatto di non essere gelosa, ma si è definita una donna che ha subìto delle mancanze di rispetto e non ne accetterebbe altre:“Sono attenta a tutto quello che mi gravita intorno perchè voglio avere la sicurezza di non essere presa in ...

FerdiGiugliano : Cosa mi ha colpito dell’Italia dopo il mio rientro dal Regno Unito? La determinazione di tanti miei coetanei. Ma an… - matteosalvinimi : Ringrazio per l’impegno e la professionalità le donne e gli uomini di @GDF Guardia di Finanza, @guardiacostiera e… - heather_parisi : Noto in alcuni commenti che per molti è impossibile pensare che una donna oltre alle gambe abbia di più. E tra i mo… -