Un nuovo concerto di Tom Walker in Italia nel 2019 | biglietti in prevendita per i 3

(Di domenica 24 marzo 2019)Tominnelterrà tre concerti, non due come precedentemente annunciato. Nelle scorse ore è stato comunicato unappuntamento che si aggiunge ai due già confermati nel mese di giugno. Tomsarà ininanche il 25 giugno, a Merano, in occasione del World Music Festival che si terrà ai Giardini di Castel Trauttmansdorff. Ilspettacolo in provincia di Bolzano si colloca dopo i due appuntamenti già comunicati e per i quali sono già disponibili iinsu TicketOne, online e nei punti vendita fisici abituali.La tournéena di Tomfarà tappa al Teatro Romano di Verona domenica 23 giugno in occasione di Rumors Festival e lunedì 24 giugno a Rimini, Corte degli Agostiniani, in occasione di Percuotere la mente. Il terzo show si colloca a seguire, la data è quella di martedì 25 giugno a Merano (BZ) nella ...

