Salvini | Clandestino ferisce due agenti | torni al suo Paese

Sassari choc - clandestino entra in questura e ferisce due poliziotti. Salvini Terminator : "Cosa faremo ora" : "Via dall'Italia". Matteo Salvini commenta così, duramente, la notizia di un gambiano 23enne, clandestino e con precedenti, che ha fatto irruzione nella questura di Sassari brandendo un coccio di bottiglia. L'immigrato ha ferito due poliziotti, fortunatamente in modo lieve, ed è stato neutralizzato.