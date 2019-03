Non avere paura dello Ius soli | così Veltroni

Pd - Veltroni : Non avere paura sullo ius soli. Governo non regge : Roma, 24 mar., askanews, - "Il Pd deve saper declinare i suoi valori in questo tempo della storia. Vengono oggi messi in discussione valori fondamentali, sociali, civili e umani. E questo vale, come ...

Imu e Tasi - che botta per le imprese : oggi avere un capanNone è "un incubo" : Se con l'abolizione della Tasi sulla prima casa i proprietari hanno risparmiato, sugli immobili strumentali il passaggio...

"I soldi del risarcimento Non li restituisco. Dovranno passare sul mio cadavere". Il papà adottivo dei figli orfani di femminicidio : "Sono arrabbiato, sì. E indietro non ci torno per nessun motivo. Quindi che lo sappiano: io non restituisco un bel niente. Devono passare sul mio cadavere". A parlare è Carmelo Calì, padre adottivo dei tre figli orfani della madre, uccisa dal marito nel 2007, ai quali in sentenza di appello è stato chiesto di restituire il risarcimento avuto dallo Stato perché la loro mamma non era stata protetta.Al Corriere ...

Mamma mette a disposizione il suo utero : “So cosa significa Non poter avere figli” : April Lane, 39enne americana, è una madre di cinque bimbi che ora vuole che il suo utero contenga un figlio che non sarà il suo. "Voglio donarlo ad una donna che ha avuto i miei stessi problemi... Per anni ho sofferto di infertilità, so come ci si sente" ha detto.Continua a leggere

Dramma in vacanza - Pierangelo si tuffa e Non riemerge più : trovato cadavere in mare : La vittima, il 50enne veneto Pierangelo Capuzzo, era in vacanza in una rinomata località balneare egiziana sul Mar Rosso. Al momento del ritrovamento del cadavere l'uomo indossava la sua tuta da sub. Questa circostanza fa ipotizzare agli inquirenti locali che l'uomo si sia tuffato per una immersione e che sia stato vittima di un malore o un incidente.Continua a leggere

Salvini strumentalizza i migranti per avere voti. Ma la sinistra Non è da meno : di Andrea Taffi Non sono d’accordo con la politica di Matteo Salvini in tema di immigrazione e di accoglienza e sono convinto che l’accordo tra la Libia e l’Italia per la “gestione” dei migranti sia quanto di più umanamente sbagliato possa esserci. Sono dell’idea che chi scappa dalla guerra e dalla disperazione, e per questo sia consapevole di rischiare la propria vita, debba sempre essere salvato, accolto e, ...

Juliana Moreira : ecco perché ha deciso di Non avere più figli : Juliana Moreira confessa: “Edoardo vorrebbe quattro figli ma io dico no!” Juliana Moreira è probabilmente una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. La bella brasiliana, da anni ormai, è legata sentimentalmente ad Edoardo Stoppa, giornalista e inviato di Striscia la Notizia dal quale ha avuto due figli. Oggi, intervistata da gossip.it. Juliana ha dichiarato di non […] L'articolo Juliana Moreira: ecco perché ha deciso ...

Lamin : «Perché Non posso avere una vita migliore?» : Quando incontro la polizia, se mi ferma va sempre più o meno così: di dove sei? «Del Gambia». Hai i documenti?«Non li ho». Hai un lavoro?«No, non ce l’ho». E quelle scarpe nuove dove le hai prese? E io allora penso, e vorrei dirglielo, ma poi non glielo dico: «Ma perché credete di essere le uniche persone ad avere il diritto a una vita migliore? La voglio anche io una vita migliore». Chi parla si chiama Lamin – dice che non esiste un ...

"Per avere il reddito di cittadinanza fate così - Non controllano" : licenziato dipendente Caf : Dopo la denuncia del vicepremier Di Maio e le indagini, il dipendente è stato "tagliato". Il caso - che aveva travolto un...

Il dolore e il coraggio di Micheal Bublè : "Ci dicevano di Non avere bambini" : Questione di coraggio. Micheal Bublè e Luisana Lopilato nella loro vita hanno superato moltissimi ostacoli. Ma uno in particolare ha segnato profondamente la loro vita: la malattia di loro figlio Noah. Durante un'intervista a Pop Culture Beast, il cantante canadese ha deciso di raccontare con grande dignità il suo dramma di padre: "Pochi giorni fa eravamo in auto, avevamo appena portato Noa ad una visita di controllo", racconta il cantante ...

A quanto pare Valve Non è molto felice del fatto che il client di Epic Games Store possa avere accesso ai dati di Steam : Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come il client di Epic Games Store possa avere accesso ai dati degli utenti Steam ed (con il consenso dell'utente) importarne la lista amici. La risposta di Valve non si è fatta attendere, e a prima vista la compagnia non sembra molto felice della cosa.Come riporta PC Gamer, Doug Lombardi ha commentato la questione tramite un comunicato, dichiarando (tra le altre cose) che sono in corso indagini per ...

Domenica in - le figlie di Al Bano e Romina lamentano di Non avere una carriera per via dei loro genitori : Dopo essere finito nella black-list delle personalità non gradite al Governo di Kiev , Al Bano Carrisi continua a far parlare di sé e della sua famiglia. Ai microfoni di Domenica In, le figlie avute ...

Imane Fadil - l'ordine del pm : «Non far vedere il cadavere a nessuno» : «Non far vedere il cadavere a nessuno». È la scritta a mano che compare sul fascicolo dell'obitorio di Milano dove si trova il corpo di Imane Fadil, una delle testi chiave del...