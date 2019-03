Incidente in moto a Nocera Inferiore | il cuore di Fabio Milite ha smesso di battere

Incidente mortale A13 - in moto tamponano un'auto. Chi era la vittima : Ferrara, 24 marzo 2019 - Viaggiavano in direzione Bologna . L'autostrada è rimasta chiusa per circa 45 minuti, il tempo di permettere le manovre dei mezzi di soccorso. Erano sulla strada di casa, in ...

Erika Stefani - il padre della ministra morto in Algeria per un Incidente in moto : Era partito domenica per l’Algeria per gareggiare nel Tuareg Rally 2019. Ma Giovanni Stefani, papà del ministro degli affari regionali Erika Stefani, è morto oggi in un incidente nel paese nordafricano durante le prove, travolto dal suo “quad”. L’uomo, 72 anni viveva a Trissino (Vicenza), ed era un grande appassionato di motori. E quella delle moto era una passione che Stefani aveva trasmesso anche alla figlia Erika. Aveva ...

Incidente in moto in Algeria - morto il padre della ministra Stefani : E' morto in un Incidente in moto, durante una gara, in Algeria, il padre del ministro degli Affari Regionali Erika Stefani. Giovanni Stefani, di Trissino, nel Vicentino, si trovava in Algeria per partecipare al Tuareg rally 2019. "Non sono le parole a lenire i dolore, ma vogliamo esprimere cordoglio e la vicinanza di tutto il gruppo parlamentare del Partito Democratico a Erika Stefani per la prematura scomparsa del padre". Lo scrive in una nota ...

Incidente durante una gara motociclistica : morto il padre del ministro Erika Stefani : Tragedia in Algeria: il padre di Erika Stefani, ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie del Governo Conte, è morto improvvisamente oggi, 19 marzo, in una competizione motociclistica. Giovanni Stefani, 72enne di Trissino, dove ha una macelleria, lascia la figlia Erika, un figlio e la moglie. Giovanni, conosciuto da tutti con il diminutivo di Gianni, era nato e viveva da sempre a Trissino, nel vicentino. Grandissimo appassionato di moto ...

Roma : Incidente su Muro Torto - motociclista in codice rosso : Roma – incidente la scorsa notte a Roma, alle 2.45 circa, in viale Muro Torto, all’ultima curva in direzione di piazzale Flaminio. Ferito un motociclista di 34 anni, che e’ stato soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Parioli della Polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. Dai primi accertamenti non risultano esserci altri veicoli ...

Incidente agli Orti - moto investe pedone : CRONACA - Raffica di incidenti ieri, martedì sulle strade dell'alessandrino. A Valenza , verso le 13, un'automobilista, colta da malore, ha perso il controllo di guida e ha investito un uomo. La donna,...

MotoGp - gli alibi di Jorge Lorenzo : 'non valgo il 13° posto - l'Incidente mi ha fatto perdere fiducia' : Lo spagnolo ha commentato il Gp del Qatar, concluso al tredicesimo posto e lontano dai migliori Un Gp del Qatar complicato per Jorge Lorenzo che, al debutto in sella alla Honda, non è riuscito ad ...

MotoGp - gli alibi di Jorge Lorenzo : “non valgo il 13° posto - l’Incidente mi ha fatto perdere fiducia” : Lo spagnolo ha commentato il Gp del Qatar, concluso al tredicesimo posto e lontano dai migliori Un Gp del Qatar complicato per Jorge Lorenzo che, al debutto in sella alla Honda, non è riuscito ad andare oltre il tredicesimo posto finale. Una risultato alquanto deludente per il maiorchino, costretto ad ingoiare un boccone amaro considerando il secondo posto di Marquez. AFP/LaPresse Interrogato nel post gara, lo spagnolo si è difeso: ...

MotoGp – Non c’è pace per Valentino Rossi : ancora un ‘Incidente’ nel paddock con un tifoso invadente [GALLERY] : ancora un incidente nel paddock: Valentino Rossi ‘investe’ un tifoso a Losail, non c’è pace per il Dottore! I tifosi sembrano non aver imparato la lezione. Dopo ‘l’incidente’ di qualche anno fa a Valencia, nel quale una tifosa ha puntato il dito contro Valentino Rossi per averla allontanata con la gamba mentre viaggiava in motorino nel paddock, la storia si ripete. Oggi come allora, un tifoso troppo ...

Jorge Lorenzo - video caduta in Qatar/ Incidente MotoGP : 'esami escludono fratture' : video, la caduta di Jorge Lorenzo nel terzo turno di prove libere del MotoGP in Qatar: il professor Zasa assicura, 'vuole continuare'.