Clima | con la siccità nei campi di orticoltura si fa dryfarming

Roma - corteo per il Clima e contro grandi opere inutili : “Governo? Come quelli precedenti - tradita volontà popolare” : “Oggi il futuro di questo paese lo vogliamo scrivere noi”. A una settimana dallo sciopero globale del clima, a Roma migliaia di persone da tutta Italia hanno partecipato alla ‘Marcia per il clima contro le grandi opere inutili e contro le devastazioni ambientali‘. “Qui non si tratta di difendere il proprio cortile perché tanti cortili insieme fanno l’intero pianeta”spiega Tommaso Cacciari del comitato No grandi Navi di Venezia. Per ...

In corso a Roma la marcia per il Clima e contro le grandi opere : Non siamo qui per manifestare a favore del nostro cortile, perché il nostro cortile è il mondo intero», spiega invece Tommaso Cacciari, di Venezia che fa parte del Comitato No grandi navi . Come ...

Roma - "Marcia per il Clima e contro le Grandi Opere inutili" : Non siamo qui per manifestare a favore del nostro cortile, perché il nostro cortile è il mondo intero", spiega Tommaso Cacciari di Venezia che fa parte del comitato No Grandi navi. Ad aprire il ...

Clima - gli studenti scendono di nuovo in piazza : “Marcia per il Clima e contro le Grandi Opere inutili” : Continuano le manifestazioni per la lotta ai cambiamenti Climatici. “Le Grandi Opere inutili sono parte di un sistema economico insostenibile da abbattere“: questa la dichiarazione di Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza. Oggi a piazzale Aldo Moro a Roma alle ore 12 gli studenti si sono riuniti per partecipare alla “Marcia per il Clima e contro le Grandi Opere inutili” che partirà da piazza ...

Sui cambiamenti Climatici Angela Merkel sta con Visegrad : La Francia si trova invece in condizioni del tutto diverse, e non solo perché ha un'economia maggiormente basata sul terziario. Il mix energetico transalpino è infatti composto al 15% da rinnovabili, ...

Clima - Mattarella : “Cina decisiva - Italia impegnata contro le resistenze” : Sulla necessità di intervenire sui cambiamenti Climatici, Italia e Cina si trovano concordi e “in questo campo la Cina è un Paese decisivo. Ma anche noi stiamo facendo la nostra parte per superare resistenze di altri Paesi per l’applicazione degli accordi di Parigi e per andare oltre di essi, visto che sono solo una tappa”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dei suoi colloqui con il ...

Clima : il confronto tra i leader Ue è stato rinviato a Giugno : Nella parte del Consiglio europeo dedicata ai cambiamenti Climatici, i leader Ue hanno reiterato gli impegni presi a Parigi ma non cominceranno a discutere prima di Giugno della strategia a lungo termine per la decarbonizzazione dell’economia, presentata dalla Commissione europea alla fine del 2018. A una settimana dalle marce per il Clima che hanno coinvolto tutto il continente, i Paesi Ue sono ancora troppo divisi per fare passi avanti ...

Le conseguenze dei cambiamenti Climatici che già ci circondano : Milioni nel mondo, centinaia di migliaia in Italia. Tanti sono i manifestanti, per lo più ragazzi, scesi in piazza nei giorni scorsi per chiedere azioni concrete nella lotta ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale, ispirati da Greta Thunberg. Perché è ormai impossibile chiudere gli occhi di fronte alle devastazioni prodotte dai cambiamenti climatici, ed è al tempo stesso impossibile ignorare le cattive notizie che da anni si ...

Imprese e cambiamenti Climatici : le priorità per un’economia amica del Clima : In occasione dei vent’anni di Kyoto Club sarà presentato il convegno in programma nel pomeriggio (ore 14) a Palazzo Labia e saranno affrontate le priorità dal punto di vista delle Imprese, per un’economia amica del clima. Alla conferenza stampa interverranno: Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Catia Bastioli, Presidente di Kyoto Club – CEO di Novamont e Presidente di Terna, Gianni Silvestrini, ...

Umbria : la regione attiva misure per contrastare i cambiamenti Climatici : Su proposta dell’assessore all’agricoltura Fernanda Cecchini, la Giunta regionale dell’Umbria ha avviato due sottomisure del Psr 2014-2020 per l’Umbria relative agli interventi 16.5.1, a sostegno dell’azione congiunta per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico, e 16.6.1 a sostegno alla cooperazione per la fornitura di biomassa per la produzione di energia e processi industriali. Entrambe le misure possono ...

Google celebra l’Equinozio con un bellissimo Doodle - ma per meteo e Clima non è il primo giorno di Primavera! : Arriva il primo giorno di Primavera del 2019: quest’anno sarà Mercoledì 20 Marzo, e l’Equinozio scoccherà esattamente alle 22:58. Come al solito, Google ha deciso di celebrare quest’importante momento astronomico con un bellissimo Doodle che sarà disponibile su gran parte dell’Emisfero Settentrionale e in tutti i principali Paesi: Stati Uniti d’America, Canada, Messico, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Repubblica ...

Clima - Greenpeace a Conte : “L’Italia non sta facendo abbastanza” : In tema di cambiamenti Climatici, l’Italia “non sta facendo abbastanza”. Lo afferma Greenpeace a commento delle dichiarazioni del premier Giuseppe Conte sul Clima. L’organizzazione ambientalista chiede “urgenti miglioramenti” al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec), di cui il governo ha presentato una bozza lo scorso gennaio. Il Piano “non e’ in linea con quanto indica la scienza per ...

Clima - Greenpeace a Conte : “L’Italia non sta facendo abbastanza” : “Greenpeace prende atto di quanto ha dichiarato oggi alla Camera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull’importanza della sfida posta dai cambiamenti Climatici, ma fa presente al capo di governo che l’Italia non sta facendo abbastanza su questo tema“: lo spiega l’organizzazione in una nota. “A gennaio il governo Conte ha presentato una bozza di Piano nazionale integrato energia e Clima, il cosiddetto ...

Clima - a Milano è stato l’inverno più caldo e secco di sempre : dati sconvolgenti : Una temperatura media di 6.6°C, superiore di oltre due gradi a quella tipica del periodo (4.5°C), e solo 44.7 mm di pioggia, decisamente meno dei 176.6 mm corrispondenti al CLINO, la media del trentennio di riferimento*: sono questi i valori che hanno caratterizzato a Milano l’inverno meteorologico, stagione che per i meteorologi va dal 1° dicembre al 28 febbraio. Secondo i dati rilevati dalla centralina di Milano Centro (presso la sede centrale ...