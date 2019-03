Bimbo di 9 anni aggredito da cane | morso più volte

Pif contro Matteo Salvini : “Fa il bullo con un ragazzino di 13 anni - è solo un Bimbominkia” : “Abbiamo un ministro dell’interno che fa il bullo con un ragazzino di 13 anni“. Così Pif ha commentato su Instagram l’uscita di Matteo Salvini che, rispondendo a Ramy, uno dei ragazzini eroi dell’autobus dirottato e incendiato a Milano, aveva detto: “Vuole lo Ius Soli? Si faccia eleggere in Parlamento e cambi la legge”. Il riferimento era al fatto che il ragazzino di origini egiziane ma nato in Italia ...

Gara di solidarietà per Saimon il guerriero - il Bimbo di 4 anni che lotta contro il cancro : Per i piccolo Saimon Murataj, che da mesi combatte una durissima battaglia contro il un cancro al cervello che lo ha colpito, la comunità reggiana ha ingaggiato una enorme Gara di solidarietà mettendo in piedi iniziative e serate per raccogliere fondi oltre a donare giochi, vestiti e ogni altro bene possibile.Continua a leggere

Basilea - una 75enne accoltella e uccide un Bimbo di 7 anni : Una donna di 75 anni ha accoltellato, ferendo mortalmente un bambino di 7 anni mentre tornava da solo a scuola. Il fatto è accaduto a Basilea, intorno alle 12.30, ma ancora non è chiara la motivazione del delitto, come confermato dalla polizia locale....

Choc in Svizzera - anziana accoltella a morte un Bimbo di 7 anni in strada : Una donna di 75 anni stata arrestata a Basilea, in Svizzera, per la morte di un bambino di 7 anni, accoltellato per strada. Lo ha reso noto la polizia. Il piccolo, hanno spiegato gli agenti in un ...

Bimbo di 3 anni dimenticato sullo scuolabus per ore : la mamma rompe il vetro e lo salva : Un bambino di 3 anni è stato "dimenticato" per quasi cinque ore su uno scuolabus comunale a Presicce (Lecce). E' stato necessario rompere con un martello il vetro del mezzo per recuperare il piccolo che era ancora con la cintura allacciata, tranquillo e in buone condizioni. Secondo chi ha assistito alla scena, si è evitato il peggio solo perché la giornata non era particolarmente calda e lo scuolabus era parcheggiato ...

Usa - amica le affida il Bimbo autistico di 4 anni - lei lo uccide : rischia la pena di morte : È una storia davvero terribile quella che arriva dagli Stati Uniti, e precisamente da Las Vegas, città dello stato del Nevada, dove una donna di 42 anni, Crystal Stephens, è stata accusata di aver torturato un bimbo di soli 4 anni, il quale era figlio di una sua amica. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'omicida avrebbe ricevuto in affidamento il piccolo dall'amica stessa. Non sono ancora ben chiari i motivi che hanno portato ...

Sesso e finte nozze con un Bimbo di 10 anni : nuovo scandalo pedofilia per Michael Jackson : Arriva il Italia 'Leaving Neverland', il documentario in cui Michael Jackson viene accusato di pedofilia. Coprodotto da HBO e Channel 4, diretto dal pluripremiato regista televisivo Dan Reed, verrà trasmesso in esclusiva e in prima tv assoluta sul Nove domani 19 marzo e mercoledì 20 in prima serata.Leaving Neverland racconta la storia di due bambini, James Safechuck, 10 anni, e Wade Robson, 7 anni, entrambi diventati amici di Jackson, ...

Tortura un Bimbo autistico di 4 anni fino a ucciderlo : “Ferite su ogni centimetro del corpo” : Crystal Stephens, 42enne di Las Vegas, rischia la pena di morte. La scorsa estate avrebbe Torturato un bambino di 4 anni, figlio di una sua conoscente. Il piccolo aveva così tante lesioni che è stato impossibile accertare la causa della morte.Continua a leggere

Bimbo di 11 anni spara e uccide coppia di 50enni : trovati in casa in una pozza di sangue : Vista dall'esterno la famiglia di James e Lizette Eckert , 48 anni lui, 50 lei, sembrava felice e destinata a un futuro sereno: una bella casa, una vita tranquilla, tre bravi figli, due dei quali ...

Nuova Zelanda - ucciso anche un Bimbo di 3 anni - Un profugo - uno studente - un medico tra le 50 vittime : Lavorava come assistente in una scuola privata, il Canterbury College, dopo aver ottenuto un master in finanza all'istituto di Scienza e Tecnologia in Pakistan. Lascia una mogli e due figli di 13 e ...