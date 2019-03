Prodotti bio | quanti luoghi comuni! È ora di smontarne un po’

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Bio sì o bio no, chi ha ragione? Quelle persone che, in numero crescente, vi fanno affidamento (nel 2018, la vendita dibio è cresciuta dell’8%; nel 2017, il 47% delle famiglie consumava bio almeno una volta alla settimana – dati Nomisma) o chi pensa sia un costoso imbroglio? Certo, le truffe ci sono, così come anche più gravi in tutto il comparto alimentare: basti ricordare la mucca pazza o le uova al fipronil. Eppure, si continuano a mangiare questi cibi e si sottovaluta invece il potenziale del bio.Mito n° 1: le coltivazioni bio rendono il 50-75% in meno rispetto a quelle convenzionali. Sulla base di studi e dati, il Gruppo dei docenti per la libertà della scienza (insegnanti universitari) ha compilato un rapporto pubblicato sul portale ResearchGate1. La resa inferiore del 50-75% (e quindi la minor capacità di sfamare una popolazione crescente, ipotesi sfruttata a ...

