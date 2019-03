Prese Smart e Lampadine WiFi | codici sconto da non lasciarsi sfuggire!

Garmin Presenta Approach S40 : smartwatch da golf - e non solo - da 269 euro : Garmin ha annunciato ufficialmente il suo nuovo Approach S40, un nuovo orologio smart pensato in modo specifico per giocatori ed appassionati di golf. L'articolo Garmin presenta Approach S40: smartwatch da golf, e non solo, da 269 euro proviene da TuttoAndroid.

In occasione della presentazione di Huawei Nova 4e, il produttore cinese ha annunciato anche un power bank con ricarica rapida e uno smartwatch per bambini.

Garmin presenta la nuova serie MARQ, con smartwatch pregiati dalle diverse funzionalità e con prezzi compresi fra i 1.500 e i 2.500 euro.

Forza Horizon 4 giocato su uno smartphone? Microsoft Presenta in dettaglio Project xCloud : Non solo Halo: The Master Chief Collection e il suo arrivo su PC al centro dell'ultimo Inside Xbox della serata di ieri ma anche una presentazione con tanto di dimostrazione per Project xCloud, la piattaforma streaming basata sul cloud su cui Microsoft sta puntando con molta decisione. Questa tecnologia riuscirà effettivamente a portare il gaming di Microsoft su tanti dispositivi come, anche i semplici smartphone?Per dimostrare il potenziale ...

Samsung Presenta Galaxy M20 - lo smartphone ispirato ai millennial : In arrivo anche In Italia Galaxy M20, il nuovo smartphone Samsung pensato per un pubblico giovane che non vuole rinunciare a performance e design. Galaxy M20 è dotato dell’avanzato display Infinity-V e di potenti funzionalità come la doppia fotocamera con obiettivo ultra grandangolare, una batteria di lunga durata, processori ad alte prestazioni e la nuova interfaccia Samsung Experience UX. Galaxy M20 sarà disponibile in esclusiva online ...

Si Presenta Huawei P Smart+ 2019 : molti pregi e due difetti importanti : Tra poco avrete l'opportunità di interessarvi ad un altro smartphone dell'OEM cinese, rispondente al nome di Huawei P Smart+ 2019, da distinguersi rispetto al P Smart 2019 presentato lo scorso dicembre. Il dispositivo possiede uno schermo da 6.21 pollici FullHD+ (2340 x 1080 pixel), su cui svetta un notch a goccia per l'alloggio della fotocamera frontale da 8MP. Il fattore di forma è di 19,5:9, e, più in generale, il dispositivo viene spinto dal ...

Smart Forease+ – Al Salone di Ginevra 2019 sarà Presentato il nuovo hardtop #rooflove [GALLERY] : #rooflove: l’hardtop secondo Smart. E molto più che di semplice elemento: è forma e funzione. Smart Forease+, che verrà presentata al Salone di Ginevra 2019, è compatta e dinamica come il modello precedente, ma offre in più il vantaggio del tetto, per affrontare ogni condizione atmosferica Smart Forease+ non è una semplice showcar, ma rappresenta l’essenza del marchio Smart. Ecofiendly e al tempo stesso dinamica, con una carattere ...

Smartphone pieghevole Oppo Presenta il suo telefono Android : Il telefono si evolve e diventa Smartphone pieghevole Oppo presenta il suo dispositivo con display pieghevole concorrente del Galaxy Fold e Huawei Mate X

Al Mobile World Congress 2019, che sta ormai volgendo al termine, OUKITEL ha presentato quattro nuovi smartphone, tutti interessanti.

NoiPa - non solo il conguaglio di febbraio : Presentata l'app ufficiale per gli smartphone : Dopo il conguaglio fiscale nel mese di febbraio, da alcuni giorni, è stato presentato un nuovo strumento rivolto alla PA. Sul portale NoiPa è stata infatti ufficializzata l'applicazione, un sistema ideato per permettere ai dipendenti della Pubblica Amministrazione di controllare il cedolino e lo stipendio direttamente online, dal proprio dispositivo mobile. NoiPa ha svolto il ricalcolo delle ritenute Irpef proprio a febbraio: questo il motivo ...

Mwc 2019 - Lenovo Presenta i nuovi portatili e un tablet-smartphone : Barcellona – Lenovo al Mobile World Congress edizione 2019 prosegue un discorso iniziato poche settimane prima al Ces di Las Vegas e con i suoi annunci completa la gamma di portatili e tablet, senza dimenticare smart home e data center. “Abbiamo lavorato tramite i Big Data per migliorare l’esperienza utente dei nostri notebook, raccolto informazioni da store on-line e social, oltre ai questionari realizzati da noi“, ...

Huawei Presenta Mate X - il suo primo smartphone pieghevole : ... uno smartphone in grado di trasformarsi in un piccolo tablet da 8 pollici."Huawei Mate X è il telefono 5G più rapido al mondo, ma è anche il telefono pieghevole più fine al mondo", ha annunciato ...

Vivo iQOO presenterà il suo primo smartphone top di gamma tra pochi giorni: ecco la scheda tecnica completa trapelata grazie alla certificazione TENAA.