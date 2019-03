Miami | Djokovic agli ottavi | bene anche Fognini

Miami Open 2019 - i risultati di oggi del 2° turno : avanti Djokovic - eliminato Thiem : Novak Djokovic si è qualificato per il 3° turno del Masters di Miami . Il serbo numero uno del mondo, già sei volte trionfatore a Miami, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014-2016,, leadership che condivide con Andre Agassi, chiamato a riscattare l'uscita di scena a Indian Wells per mano di ...

Tennis - tabellone Miami : Djokovic con Thiem - Federer con Zverev : ... sarebbe un record,, cercherà di dimenticare la sconfitta a Indian Wells contro il tedesco Philipp Kohlschreiber che ha festeggiato il primo successo contro un numero 1 del mondo. Il serbo esordirà ...

Miami Open 2019 di tennis - il tabellone. Fognini dalla parte di Djokovic : Miami, 18 marzo 2019 " Sfida tra Nole Djokovic e Roger Federer al Masters 1000 di Miami , vista l'assenza per problemi al ginocchio di Rafa Nadal. I possibili sfidanti sono il vincitore di Indian ...