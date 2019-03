Italia-Cina | Conte | Per noi è una grande occasione Sarò a Pechino il 26 e 27

blogo

(Di sabato 23 marzo 2019)Il Presidente del Consiglio Giuseppesi è detto molto soddisfatto per l'incontro "proficuo" avuto con il Presidente cinese Xi Jinping e ritiene che la firma del Memorandum e l'intensificazione dei rapporti con lasia per l'una, infatti ha scritto:sono legate da quindici anni da un Partenariato strategico globale e nel 2020 celebreremo 50 anni di relazioni diplomatiche. Rapporti ben consolidati che abbiamo voluto rafforzare con le intese e gli accordi governativi e commerciali presentati questa mattina a Villa Madama a Roma. La visita del Presidente Xi Jinping inci consentirà di intensificare la nostra collaborazione all’insegna e a garanzia della massima reciprocità, mettendo in opera un vero 'level playing field'. Per l’è una. Per questo ringrazio Xi Jinping e tutta la delegazione ...

