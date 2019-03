Volkswagen - Bonus di 4.750 euro per i dipendenti tedeschi : Aumentano per il secondo anno consecutivo i Bonus per i lavoratori tedeschi della Volkswagen. La Casa di Wolfsburg ha infatti deciso di erogare ai suoi 120 mila dipendenti coperti dal contratto collettivo un premio di 4.750 euro lordi, 650 euro in più rispetto a quanto corrisposto l'anno scorso, quando il premio era aumentato del 40% salendo da 2.905 euro a 4.100.Premio alle performance. I lavoratori, che già nella busta paga di novembre hanno ...

Bonus dipendenti pubblici 2019 : perequazione in busta paga - ecco la cifra : Bonus dipendenti pubblici 2019: perequazione in busta paga, ecco la cifra perequazione dipendenti pubblici 2019, Bonus in busta paga Ultimi aggiornamenti sul Bonus dipendenti pubblici 2019 e sull’elemento perequativo in busta paga. I sindacati hanno chiesto una convocazione al ministro della P.A. Giulia Bongiorno, anche via Twitter. Sulla bozza del piano di bilancio spunta una somma di 540 milioni di euro stanziata per il pubblico impiego, ...

Daimler : cresce fatturato +7% a 167 - 4 mld - utile netto -29%. Bonus dipendenti a 4.965 euro : ... durante la presentazione del consuntivo annuale a Stoccarda, il nuovo record sulle vendite, nonostante un contesto fortemente competitivo, conferma che la correttezza della politica del prodotto. '...

Vicenza - imprenditore dà Bonus ai dipendenti per aiutarli a pagare le scuole ai figli : Un imprenditore, Vinicio Bulla, arrivato alla soglia degli 80 anni, ha deciso di attingere ai suoi risparmi personali, che resteranno congelati per sette anni, per pagare le scuole ai figli dei suoi 150 dipendenti della Rivit di Caltrano. Un atto di generosità che non verrà dimenticato: "Ora mi salutano ancora più contenti"Continua a leggere

Fca - a febbraio Bonus per i dipendenti italiani. In media oltre 1.250 euro : La politica retributiva, introdotta nel luglio del 2015 - sottolinea l'azienda - prevede di far partecipare direttamente tutte le persone ai risultati di produttività, qualità e redditività nell'...

