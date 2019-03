ilmattino

(Di sabato 23 marzo 2019) Ha ottoe ha deciso dire 70 centimetri dei suoirossi alla Banca deiche ne farà parrucche dare ai pazienti. Il motivo? Il più semplice: vedere...

paolaokaasan : RT @ilmessaggeroit: #bimba bolognese di 8 anni dona 70 cm di #capelli per malati oncologici - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #bimba bolognese di 8 anni dona 70 cm di #capelli per malati oncologici - volpe_peppe : RT @ilmessaggeroit: #bimba bolognese di 8 anni dona 70 cm di #capelli per malati oncologici -