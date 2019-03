Alexina Graham | “angelo” per Victoria’s Secret

ilgiornale

(Di sabato 23 marzo 2019) Con un post pubblicato sul proprio account Instagram, la modellaha reso noto di essere stata scelta dal brand di lingerie Victoria"scome nuovo "angelo" per il suo annuale show. La giovane ha aggiunto alcune parole: "Questo è un sogno che diventa realtà! Grazie a Victoria"sper aver creduto in questa testa rossa, sono molto onorata di diventare parte della famiglia". Laaveva debuttato per il brand sfilando la prima volta nel 2017 durante lo show tenutosi a Shanghai.è nata a il 3 marzo del "90 a Nottingham, nel Regno Unito. Qui ha studiato sin da piccola danza classica e poi da adolescente a recitato in alcuni allestimenti teatrali. Si è quindi trasferita a New York, dove tutt"oggi risiede, per iniziare la carriera di modella. In questa veste ha solcato le passerelle indossando gli abiti di prestigiose maison come: MaxMara, Emporio ...

