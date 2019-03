Alba | boom di presenze per la prima edizione di IO LAVORO in città

Boom per MontAlbano ma l’episodio sui migranti fa discutere : Ha compiuto 20 anni ma continua a riscuotere un grandissimo successo. Le nuove inchieste de "Il commissario Montalbano" su Rai1 hanno conquistato ben 11 milioni 108mila spettatori e il 44,9% di share. Un risultato incredibile, se paragonato agli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo, 10.086.000 milioni e il 49,5% di share, giustificato però anche dalla maggior durata della kermesse. L'episodio "L'altro capo del filo" ha raggiunto un ...

