Verona | violentava le ragazze e le filmava per ricattarle | il tutto con la complicità

(Di venerdì 22 marzo 2019) La sua sembrava solo una storia un po’ squallida: uno che parte dadirezione Trieste per andare con una escort, ma si porta dietro compagna e figlio. Invece quella di Mirko Altimari, 32 anni, veronese, era una storia criminale che lo ha portato in carcere due mesi fa e che ora racconta di un violentatore seriale, per giunta con ladella convivente, Giulia Buccaro, 28 anni. La squadra mobile di, su coordinamento del pm Valeria Ardito, contesta tre diversi episodi con il solito copione: contattavanocon annunci per baby sitter, ma le giovani finivano vittime degli abusi di Altimari, spesso in posti degradati fuori città. Altimari, nell’ultimo caso, era arrivato a filmare la vittima per ricattarla. “Se mi denunci, pubblicosu internet”. Ma lei non ha ceduto al ricatto e ha parlato alla polizia. E’ stato il caso che ha ...

