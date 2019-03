Rami Shehata | se la cittadinanza è un merito e non un diritto

wired

(Di venerdì 22 marzo 2019) La narrazione della tentata strage avvenuta a San Donato Milanese si è focalizzata quasi esclusivamente sul concetto di nazionalità. La vera notizia della sfiorata tragedia è sembrato più il colore della pelle di Ousseynou Sy, l’attentatore, che non la tragedia stessa, e nelle ore successive le dichiarazioni dei politici sono ruotate prevalentemente attorno al concetto di. Il vice premier Matteo Salvini ha promesso che all’attentatore, nato in Francia, cresciuto in Senegal ma con passaporto italiano dal 2002, sarà tolta laitaliana. Il decreto sicurezza del leader leghista prevede in effetti questa possibilità, in caso la persona venga condannata per terrorismo. Allo stesso tempo, però, dal Viminale hanno fatto sapere di essere pronti a concedere laitaliana a, il ragazzino-eroe che è riuscito ad allertare i carabinieri dal pullman e ...

