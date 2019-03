Petagna | “Ho sperato nella convocazione di Mancini Continuando così un posto lo troverò”

calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) L’attaccante della Spal, Andrea, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport,quale ha parlato, tra le altre cose, della Nazionale e di una sua possibile chiamata da parte di: “Questa volta homolto, lo ammetto, anche perché nelle ultime 10 gare ho fatto 7 gol. Ma sono convinto che se continueròunlo troverò. Incazzato? No, ho ancora più stimoli per migliorare e raggiungerla. La mia idea è quella di arrivarci nel momento giusto. Ogni tecnico ha il suo punto di vista: va rispettato. L’età è dalla mia parte, sono un classe 95. So che avrò i requisiti giusti per l’azzurro. A giugno, spero“. Torna sull’esperienza a Bergamo: “Gasperini diceva qualunque cosa tu faccia bene, la gente troverà sempre qualcosa per criticarti. Eppure Gasp mi metteva sempre in campo e sa quanti assist ho ...

