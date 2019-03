Mondiali Special Olympics – Termina la rassegna iridata | azzurri in arrivo a Fiumicino

Chiusi i Giochi Mondiali Special Olympics ad Abu Dhabi. Bronzo Azzurro nella pallacanestro unificata : Particolare rilievo in tal senso, ha assunto lo sport unificato che ha coinvolto negli sport di squadra, atleti con e senza disabilità intellettive. I Mondiali Special Olympics si sono tenuti per la ...

Mondiali Special Olympics – Splendida medaglia per Federico Badessi ad Abu Dhabi : Ai Mondiali Special Olympics Federico Badessi conquista la medaglia, la fiducia in se stesso e negli altri. Pioggia di medaglie nel quinto giorno di gare, ma il valore più prezioso risiede sempre nelle storie di vita degli atleti Quinto giorno di gare ufficiali per i 7mila atleti provenienti da 190 Nazioni per i Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi. In 115 vestono la maglia azzurra rappresentando il nostro Paese all’evento ...

L’Azzurro che trionfa ai Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi [FOTO] : Quarto giorno di gare ufficiali per i 7mila atleti provenienti da 190 Nazioni. In 115 vestono la maglia azzurra rappresentando il nostro Paese all’evento sportivo e umanitario più importante del 2019. Sul podio oggi c’è Alessia Filippi, medaglia d’oro nelle bocce. Alessia è unì’atleta molto ambiziosa. Nel 1991 inizia il suo meraviglioso percorso sportivo con la pallacanestro grazie all’’associazione Pandha, che ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : Johannes Boe nell’individuale per la quarta medaglia e la Coppa di specialità : Per gli standard ai quali ci ha abituato, il norvegese Johannes Boe una gara in questi Mondiali di Biathlon l’ha già sbagliata, buttando l’oro all’ultimo poligono nella pursuit. Per questo motivo domani, mercoledì 13 marzo, alle ore 16.10, sarà ancora una volta lui il favorito numero uno alla conquista della medaglia d’oro nella 20 km individuale maschile. Oltre all’obiettivo, dichiarato alla vigilia della rassegna ...

Mondiali Biathlon 2019 – Festa azzurra ad Oestersund : storico argento di Vittozzi nella 15km - sua anche la Coppa del Mondo di specialità : argento storico per Lisa Vittozzi ai Mondiali di Biathlon di Oestersund 2019: l’azzurra si aggiudica anche la classifica di specialità di Coppa del Mondo Lisa Vittozzi straordinaria oggi ai Mondiali di Biathlon di Oestersund. L’atleta italiana ha conquistato uno storico argento nella 15km individuale della rassegna iridata, diventando la prima italiana nella storia a conquistare una medaglia in questa disciplina. Lisa Vittozzi ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : domani l’individuale femminile assegna anche la Coppa di specialità : Tanti ingredienti rendono di difficile lettura la 15 km individuale femminile che domani, martedì 12 marzo, alle ore 15.30, ai Mondiali di Biathlon di Oestersund assegnerà titolo e medaglie iridati e la Coppa del Mondo di specialità, e sarà anche molto importante per quanto concerne la Coppa del Mondo generale per le nostre Lisa Vittozzi (di nuovo col pettorale giallo) e Dorothea Wierer. Intanto bisognerà capire se le pretendenti alla Coppa ...

Gerald Mballe - l’atleta che ha rischiato di non partire per i Giochi Mondiali Special Olympics [FOTO] : Un ragazzo che ha viaggiato tanto nella sua vita e che ha rischiato di non partire per i Giochi Mondiali di Abu Dhabi. Non ha potuto farlo due giorni fa con la delegazione italiana ma da oggi ne fa parte. La sua è una storia incredibile e questo è un lieto fine che merita davvero. E’ una storia che meriterebbe una pagina su tutti i giornali, quella raccontata su Facebook da Alessandra Palazzotti, il Direttore Nazionale di Special ...

Una festa azzurra dello sport al CONI con Malagò - Pancalli - Moratti e Bonolis alla viglia della partenza per i Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi [FOTO] : Un momento sportivo denso di profonda umanità è quello vissuto questa mattina al CONI in occasione della conferenza stampa di presentazione della Delegazione Italiana in partenza per i Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi. 157 Azzurri, di cui 115 atleti con e senza disabilità intellettive, hanno riempito il Salone d’onore ascoltando il saluto del Presidente Giovanni Malagò: “E’ impressionante vedere come siete cresciuti, ...

Al CONI la presentazione della Delegazione Italiana ai Giochi Mondiali Special Olympics : Tutto è pronto per lo straordinario viaggio della Delegazione Italiana composta da 157 persone, di cui 115 atleti, per i Giochi Mondiali Special Olympics ad Abu Dhabi. Inizierà da Roma dove, a partire da domani, 6 marzo, la Delegazione si riunirà per presenziare ad una serie di importanti incontri istituzionali prima della partenza per gli Emirati Arabi: alle ore 18.00 verrà ricevuta a Palazzo Madama dalla Presidente del Senato, Maria ...

Mondiali di Aare - Hirscher vince l'oro nello speciale nel giorno della tripletta austriaca : Le ragioni sono varie, inclusi certi colpi di sfortuna, la luce e il vento della manche iniziale nella specialità preferita,, ma la cronaca è cronaca e purtroppo non fa sconti.