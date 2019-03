Mercato Inter | lo United è su un tuo difensore | e non scherza… che offerta ai nerazzurri

calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) E’ uno dei difensori più forti in Serie A, anche in rapporto all’età. Grande salto di qualità per lui dopo la splendida stagione alla Sampdoria e il passaggio all’. Adesso, per Milan Skriniar, c’è la fila. Tante big europee su di lui ma pare essere il Manchester(che nel frattempo punta gli occhi anche su altri difensori, tra cui gli “italiani” Koulibaly e Manolas) la squadra pronta a buttare sul piatto la migliore, e l’sarebbe tentata quantomeno a trattare.Secondo Transfermarketweb infatti, la società inglese avrebbe offerto aiben 73 milioni per accapararsi il calciatore, su cui però sembrano esserci altre squadre. E’ il suo stesso procuratore, Mital Halis, a confermarlo: “Il Real Madrid vuole acquistarlo, così come il Barcellona, chiunque riuscirà a convincere l’a lasciarlo ...

