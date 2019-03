Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Per Adam Manson e Kiana Williams, una coppia statunitense, lui 34enne e lei 32enne, è arrivata l'iscrizione nel registro degli indagati per negligenza e omicidio. Secondo l'accusa, i due, la notte dello scorso Capodanno erano in balia dell'alcol e della droga. Purtroppo, il loro bimbo di soli 5 mesi, mentre loro erano intenti a divertirsi è spirato. I due si sono accorti di quanto era successo solo diverse ore dopo, quando si sono ripresi dal mix micidiale ingerito. A questo punto, invece di allertare le autorità, hanno raccolto il bambino, chiudendolo in un trolley e gettandolo. La vicenda ha scosso, e non poco, l'intera California e gli stessi States. Adesso la coppia è indelI fatti I due, insieme al loro bambino di 5 mesi, si erano recati in un albergo per passare la notte finale dell'anno. Nulla ovviamente lasciava presagire che il soggiorno si ...

LauraPausini : Questa foto è di quando vivevo e studiavo a Los Angeles. Ogni casa in cui ho vissuto mi ha lasciato un segno indele… - CBSNews : L.A. DA to investigate horse deaths at Santa Anita racetrack - donatellafulvia : RT @Tempi_it: Padre Boyle, l'uomo che riabilita migliaia di membri delle peggiori gang di Los Angeles -