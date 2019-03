L’Italia entra nella via della Seta. Le aziende firmano 15 accordi : L’ultimo ad essere accolto con altrettanta enfasi fu Barack Obama. Strade pattugliate, elicotteri in volo, città paralizzata. Da ieri a Roma c’è il nuovo padrone del mondo - o almeno quello che molti descrivono come tale - Xi Jinping. Domani il presidente (a vita) della Repubblica popolare cinese sarà a Villa Madama per firmare con il governo l’a...

Xi Jinping mette in chiaro che il tema 5G è centrale nell'accordo con l'Italia : ... New Era, richiamo alla sua dottrina politica, più volte usato nella lettera/documento del leader cinese, per la Belt and Road in settori come la marina, l'aeronautica, l'aerospazio e la cultura'. ...

Iliad Italia non centra l’obiettivo 3 milioni di clienti - il dubbio sull’aumento delle tariffe di Xavier Niel : Nella giornata di ieri, Iliad Italia ha reso noti i primi dati ufficiali relativi alla quota raggiunta nel nostro mercato e pure ai ricavi ottenuti dopo la discesa in campo nel nostro paese, avvenuta a maggio 2018. Naturalmente, da parte del quarto operatore, la situazione attuale è stata descritta come estremamente positiva in quanto lo stesso debutto del vettore è stato dichiarato come il secondo migliore (in assoluto dopo Free, nel settore ...

Poste Italiane : "Centrati tutti gli obiettivi per il 2018" : Roma, 19 mar. - (AdnKronos Labitalia) - “Poste Italiane ha centrato tutti gli obiettivi finanziari delineati per il 2018, a livello di gruppo e in tutti i settori di business, grazie ad un’azione più incisiva di efficientamento e ad una forte crescita dell’utile operativo, trainato da una costante c

Poste Italiane : "Centrati tutti gli obiettivi per il 2018" : Roma, 19 mar. - (AdnKronos Labitalia) - “Poste Italiane ha centrato tutti gli obiettivi finanziari delineati per il 2018, a livello di gruppo e in tutti i settori di business, grazie ad un’azione più incisiva di efficientamento e ad una forte crescita dell’utile operativo, trainato da una costante c

Poste Italiane : "Centrati tutti gli obiettivi per il 2018" : 'Poste Italiane ha centrato tutti gli obiettivi finanziari delineati per il 2018, a livello di gruppo e in tutti i settori di business, grazie ad un'azione più incisiva di efficientamento e ad una ...

Antartide : realizzata la prima centrale fotovoltaica della base Italiana “Mario Zucchelli” [GALLERY] : 1/5 ...

Porti chiusi ancora in Italia - lo afferma Salvini : “La nave Mare Jonio non entra è la nave centri sociali” : Torna la questione “Porti chiusi”, questa volta è il turno della nave “Mare Jonio”. “Una nave dei centri sociali” La nave Mare Jonio, l’Ong Italiana che ieri ha soccorso 50 migranti nelle acque Sar libiche, è ancora in Mare aperto e chiede di poter sbarcare a Lampedusa. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, però, continua a … Continue reading Porti chiusi ancora in Italia, lo afferma Salvini: ...

Easyjet si ritira - Delta vuole entrare solo col 10% - Fs non vuole andare oltre il 30. La partita AlItalia si complica : così resta sul ... : I cordoni della borsa però sono stretti, ricordava il ministro dell'Economia Giovanni Tria, e tutto diventa più difficile. Dal vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, per ora ...

Easyjet si ritira - Delta vuole entrare solo col 10% - Fs non vuole andare oltre il 30. La partita AlItalia si complica : così resta sul groppone dello Stato : Tra defezioni e riduzioni delle partecipazioni previste, il peso della nuova Alitalia rischia di ricadere sempre più solo sulle spalle dello Stato. Saranno però così larghe da poterlo sopportare ancora? Le percentuali (e le relative cifre in termini di milioni) dell'impegno dei privati calano sempre di più e tutto fa pensare che la torta andrà ridistribuita tra chi resta, ossia la parte pubblica (Fs e Tesoro). ...

Accadde oggi : nel 1940 l’incontro tra Mussolini e Hitler per decidere l’entrata in guerra dell’Italia : Il 18 marzo 1940 il Presidente del Consiglio del Regno d’Italia, Benito Mussolini, e il cancelliere tedesco, Adolf Hitler, si incontrarono alla stazione ferroviaria del Brennero, per discutere dell’entrata in guerra dell’Italia. Il Duce decise così che anche gli italiani avrebbero preso parte al conflitto mondiale, iniziato già l’anno precedente, e che sarebbero stati al fianco della Germania, contro Francia e Gran Bretagna. All’entrata in ...

Volley - i migliori Italiani della 25ma giornata di Superlega : il solito festival dei centrali. Giannelli e Lanza lampi azzurri : Nel weekend si è disputata la 25^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. SIMONE Giannelli: Non esce mai da questa classifica perchè sta tenendo un livello straordinariamente continuo di altissima qualità. A Modena gestisce al meglio tutte le situazioni e manda più volte in tilt il muro avversario. Ordinato, preciso, lucido: ...

Volley - i migliori Italiani della 25ma giornata di Superlega : il solito festival dei centrali. Giannelli e Lanza lampi azzurri : Nel weekend si è disputata la 25^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. SIMONE Giannelli: Non esce mai da questa classifica perchè sta tenendo un livello straordinariamente continuo di altissima qualità. A Modena gestisce al meglio tutte le situazioni e manda più volte in tilt il muro avversario. Ordinato, preciso, lucido: ...

CITTADINANZE ItaliaNE - Venerdì 15 marzo alle 9 nella sala Zanotti. Presente l'assessore al Decentramento Simone Merli : In Municipio le cerimonie di giuramento di sette nuovi cittadini 14-03-2019 / Giorno per giorno Venerdì 15 marzo 2019, a partire dalle 9, nella sala Zanotti della residenza municipale di Ferrara l'...