Essilor e Luxottica | luna di miele finita?

Essilor Luxottica - la crisi costa cara in Borsa. I francesi : accuse false da Del Vecchio : Il giorno dopo il duro comunicato diffuso da Delfin, la holding di Leonardo Del Vecchio , che ha accusato il fronte francese di aver violato i patti di governance, il titolo del gigante dell'occhialeria è stato colpito da vendite massicce, amplificate nel tardo pomeriggio dalla dura risposta del vicepresidente Hubert Sagnieres...

Lotta di nomine in Essilor - Luxottica dietro lo scontro tra Del Vecchio e i soci francesi : Milano. Quando alla fine di novembre del 2018 Leonardo del Vecchio brindò al debutto sulla Borsa di Parigi di “Essilux”, il diminutivo che lui stesso aveva dato al gigante mondiale dell'occhialeria nato dalla fusione tra Essilor e Luxottica, disse che non occorre avere la maggioranza per detenere il