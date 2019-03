calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Pauloha parlato alla piattaforma Otro ricordando quando era bambino: “Non pensavo a una carriera così. Da piccolo seguivo il calcio: assieme agli amici imitavamo Ronaldinho e Ronaldo, ma non pensavo alla carriera. Continuai a non pensarci anche nei miei primi anni da professionista. Dopo i due gol al Barca, i tifosi gridavano il mio nome. Mi sono detto ‘guarda dove sei arrivato, ora continua così’. Dovevo trovare la forza di continuare e dare di più. Voglio che vedano i sacrifici e siano felici. Cerco di fare del mio meglio, se succede sono felice“. L’attaccante dellantus ha poi parlato della firma del contratto con i bianconeri. “Fu un giorno speciale. Ero in vacanza con mio fratello e con dei miei amici. Era arrivato il contrattoero in spiaggia. Tornai in hotel, lo firmai e tornammo a prendere il sole“.SCARICA ...

