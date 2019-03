Conte | da Via della Seta benefici a Italia e Cina'

Congresso delle famiglie a Verona - Conte prende le distanze poi parte la diffida : "Via il patrocinio" : Il presidente del Consiglio si distacca in maniera ancora più netta dall'iniziativa in programma a Verona. Poi il messaggio...

I giudici archiviano Conte e i ministri : Roma - Il caso Diciotti ora è finalmente chiuso: l'ultimo atto lo scrive il tribunale per i ministri di Catania, lo stesso che aveva chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Salvini con la pesante ...

Via della Seta - Conte : troppe chiacchiere : 8.30 "Noi siamo arrivati per primi" ma "è sbagliato" pensare che l'incontro che si terrà martedì tra Macron, Merkel, Juncker e il presidente cinese sia "una reazione" all'operato del governo. Così il premier, Conte, sulle polemiche per l'adesione alla nuova Via della Seta e in vista dell'incontro con Xi Jinping. "La Cina è un'economia imponente,con un enorme potenziale, anche per le imprese italiane". Turismo,agricoltura,urbanizzazione ...

Conte ha spiegato all'Ue perché non bisogna temere la Via della Seta : Nel governo avevano messo in conto che a margine del Consiglio Ue di Bruxelles i partner europei potessero chiedere spiegazioni al premier Giuseppe Conte sull'adesione italiana alla Belt and Road Initiative. Durante la cena si è parlato di Brexit, ma con tutti i leader dell'Unione europea si è affrontato il capitolo della Via della Seta. L'Europa chiede che ci sia reciprocità, che da Pechino arrivino aperture vere. La linea Ue ...

Congresso delle famiglie - Conte : “Via patrocinio e riferimenti alla presidenza del consiglio. Sono inopportuni” : Il convegno delle famiglie di Verona non avrà il patrocinio della presidenza del consiglio, ma solo quello del ministero di Lorenzo Fontana. Lo ha annunciato – dopo giorni di polemiche – il premier Giuseppe Conte su facebook. “Il patrocinio sul World Congress of Families è stato concesso dal Ministro Lorenzo Fontana, di sua iniziativa, nell’ambito delle sue proprie prerogative, senza il mio personale coinvolgimento né quello ...

