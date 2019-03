huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) "Altro che sex symbol: avrei fatto volentieri la parrucchiera o la truccatrice. La cucina? Non so cosa sia, per farvi capire meglio: uso il mio forno solo come ripostiglio". A parlare così è, intervistata dall'ANSA. Appena terminate le riprese a Malindi del film Tolo Tolo, quinta fatica cinematografica di Checco Zalone, l'attrice mantiene il riserbo sul suo ruolo ma annuncia altri progetti:Checco mi ha cucito la bocca, non posso dire davvero nulla. Ho firmato un contratto con una tv americana. Sono la vicina delgiornalista a cui faccio un po' da confidente, un ruolo che assumerò poi anche verso la ragazzina sua amante. Una donna non più, che ama i fiori e ahimè la cucina che dovrò insegnare ad entrambi.Non solo: per lei anche un remake-sequel di Milano calibro nove, film di Fernando De Leo del 1972, da girare ...

mebufalino : RT @HuffPostItalia: Barbara Bouchet: 'Da giovane a Hollywood mi mantenevo consegnando pollo fritto. La tv di oggi? Più sei volgare e più ha… - boettoisabella1 : RT @HuffPostItalia: Barbara Bouchet: 'Da giovane a Hollywood mi mantenevo consegnando pollo fritto. La tv di oggi? Più sei volgare e più ha… - MariaMemoli3 : RT @HuffPostItalia: Barbara Bouchet: 'Da giovane a Hollywood mi mantenevo consegnando pollo fritto. La tv di oggi? Più sei volgare e più ha… -